La caída de Movistar Empresas ha coincidido con el ataque pro-ruso a Teldat, fabricante español de sus routers

"Hoy hemos enviado nuestros proyectiles DDoS contra la infraestructura crítica de España ????" firma el autor del mensaje en el grupo de Telegram donde el grupo prorruso Noname057(16) comparte sus últimas hazañas atacando objetivos en todo el mundo. El mensaje anuncia la última tanda de varias dirigidas en los últimos días contra nuestro país.
"Teldat S.A. es una compañía multinacional con sede en Tres Cantos (Madrid). Al ser una empresa española que emplea tecnología propia, es la elección preferente de la administración para mantener la soberanía tecnológica, lo que la convierte en un actor fundamental en la infraestructura crítica de España. Sus productos son empleados por defensa, las fuerzas de seguridad, emergencias y administración central y autonómica."
Ups
Sin duda, el peor nombre ever.
donde ha quedado aquellos Cotdc?
cult of the dead cow
Eso si era un nombre, lo de no name es lo que te pone el irc cuando no te asignas nick