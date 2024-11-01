edición general
17 meneos
79 clics
La caída de Movistar Empresas ha coincidido con el ataque pro-ruso a Teldat, fabricante español de sus routers

La caída de Movistar Empresas ha coincidido con el ataque pro-ruso a Teldat, fabricante español de sus routers

"Hoy hemos enviado nuestros proyectiles DDoS contra la infraestructura crítica de España ????" firma el autor del mensaje en el grupo de Telegram donde el grupo prorruso Noname057(16) comparte sus últimas hazañas atacando objetivos en todo el mundo. El mensaje anuncia la última tanda de varias dirigidas en los últimos días contra nuestro país.

| etiquetas: movistar , hackeo , ruso
14 3 0 K 265 actualidad
5 comentarios
14 3 0 K 265 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno *
La que ha liado Imparsifal con el bloqueo de rt


"Teldat S.A. es una compañía multinacional con sede en Tres Cantos (Madrid). Al ser una empresa española que emplea tecnología propia, es la elección preferente de la administración para mantener la soberanía tecnológica, lo que la convierte en un actor fundamental en la infraestructura crítica de España. Sus productos son empleados por defensa, las fuerzas de seguridad, emergencias y administración central y autonómica."

Ups
1 K 25
#2 elyari
#1 :troll: :troll:
0 K 7
Pacman #3 Pacman
Noname057(16)

Sin duda, el peor nombre ever.
donde ha quedado aquellos Cotdc?
cult of the dead cow
Eso si era un nombre, lo de no name es lo que te pone el irc cuando no te asignas nick
0 K 18
#4 eqas
Por eso, desde los tiempos del ADSL hace más de 20 años jamás he usado un router de operador. Siempre un modelo más o menos básico de Asus o cualquier otro que parchee con frecuencia. Se amortiza con la falta de berrinches (y los Asus reciben actualizaciones por muchos años). El router del operador permite que el soporte acceda a él por TR069, vea tus contraseñas de las ssid, los nombres de tus dispositvos y sus MACs...
0 K 13
#5 arreglenenlacemagico
bueno por lo menos ese grupo rusoplanista saben que son unos nonames no como los de aqui xD
0 K 8

menéame