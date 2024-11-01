Por qué CAF tiene que responder ante los tribunales

Diez razones por las que la empresa ferroviaria vasca debe responder por sus violaciones del derecho internacional mientras el Ministerio Fiscal decide si procede llevar la denuncia ante las autoridades judiciales.
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Si tenemos que filtrar todos los estados que por sus políticas represivas no debemos de negociar con ellos , tampoco se trabajaría para la USA imperialista, o la Inglaterra y Europa colonialista, en infinidad de países por los derechos de las mujeres y en otros muchos por los derechos de los LGBT o la explotación de los niños, dicho esto es cierto que esto se ha convertido en un genocidio pero los contratos con CAF están firmados con anterioridad