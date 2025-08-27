Cada vez más personas tienen alergia, ¿por qué crecen los casos?

En España, una de cada cuatro personas, o lo que es lo mismo, el 25 % de la población, tiene algún tipo de alergia, según datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic). Una cifra que, a nivel global, está creciendo. Cada vez existen más alergias al polen, cutáneas o alimentos. «Antes se decía que eran algo típico de los países occidentales, sin embargo, ahora también vemos que a medida que los países del este adquieren nuestros hábitos, el nivel de alergias se iguala», precisa la doctora Beatriz Veleiro, alergóloga