¿Por qué cada vez hay más tanganas en el tenis? "No sé qué está pasando"

De Medvedev a Tsitsipas pasando por la bronca entre Ostapenko y Townsend, las broncas se repiten y entre los culpables pueden estar el cansancio, Nueva York y hasta las retiradas de Nadal y Federer. «Espera a que nos encontremos fuera de Estados Unidos», amenazó la letona Jelena Ostapenko a la estadounidense Taylor Townsend en plena tangana después del partido. Townsend le había derrotado en segunda ronda del US Open, pero ese no era el problema. Ostapenko llevaba cabreada un buen rato porque una bola había tocado la red y su rival...