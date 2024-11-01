edición general
ByteDance presenta Seedream 4.0: su nueva IA de imágenes que apunta directo a “Nano Banana” (Gemini 2.5 Flash Image)

ByteDance (matriz de TikTok) dio a conocer Seedream 4.0, su último modelo de generación y edición de imágenes por IA, con el que afirma superar a Gemini 2.5 Flash Image de Google DeepMind —popularizado como “Nano Banana”— en fidelidad al prompt, alineamiento semántico y estética. La compañía asegura, además, una aceleración >10× en velocidad de inferencia respecto a Seedream 3.0 gracias a una nueva arquitectura.

