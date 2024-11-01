BYD lanza un módulo de almacenamiento en baterías que duplica la capacidad del Tesla Megapack

El nuevo sistema, denominado Haohan y presentado la semana pasada en China, ofrece un mínimo de 14,5 megavatios-hora (MWh) de almacenamiento y está equipado con lo que la compañía describe como la batería tipo "blade" más grande del mundo, de 2710Ah, lo que aumenta la capacidad en más de un 300% en comparación con las baterías de almacenamiento convencionales. Incluso si se redujera a un tamaño estándar de contenedor de 20 pies, seguiría proporcionando una capacidad de 10 MWh, el doble de la versión recientemente actualizada del Tesla Megapack.