BYD lanza un módulo de almacenamiento en baterías que duplica la capacidad del Tesla Megapack

El nuevo sistema, denominado Haohan y presentado la semana pasada en China, ofrece un mínimo de 14,5 megavatios-hora (MWh) de almacenamiento y está equipado con lo que la compañía describe como la batería tipo "blade" más grande del mundo, de 2710Ah, lo que aumenta la capacidad en más de un 300% en comparación con las baterías de almacenamiento convencionales. Incluso si se redujera a un tamaño estándar de contenedor de 20 pies, seguiría proporcionando una capacidad de 10 MWh, el doble de la versión recientemente actualizada del Tesla Megapack.

comentarios
Y mientras, a la baja en bolsa y buffet deshaciéndose de sus acciones… algo pasa
#2 Porque en China el rollo de el valor en bolsa está por detrás de lo que diga el gobierno y de los pactos que tengas con otras compañías...
No es como en USA, donde el salario de los directivos dependen de la bolsa, es una fuente más de financiación, pero no es la única fuente importante de dinero para los que dirigen la compañía.
Se supone que la guerra de precios en China (que no deja de ser su principal mercado) está afectando a sus márgenes, y eso no gusta a los inversores.
Bueno, es justo lo quiere Elon Musk, que haya competencia. Si quiere mejorarlo que espabile
