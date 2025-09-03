·
Se buscan jóvenes para el relevo laboral de los 'boomers'
La falta de profesionales en la mayoría de actividades económicas será enorme en diez o quince años vista.
boomers
laboral
crisis
actualidad
actualidad
#2
soberao
*
Relevo laboral se confunde o se esconde muy a menudo con mano de obra, porque hay muchos sectores precarios que de forma natural se quedan sin trabajadores y se quiere invertir esta tendencia para no tener que subir salarios o mejorar las condiciones laborales.
3
K
51
#1
CosaCosa
Esclavos, se buscan esclavos
3
K
44
#3
frankiegth
*
#1
. El capital sin esclavos no engrasa nada bien.
1
K
17
#5
LuCiLu
Que paguen como a los boomers, verán qué pronto encuentran la mano de obra.
0
K
11
#4
Vactor20
QUE LOS JODAN, o pagan mas o que se hundan como un plomo.
1
K
10
