Se buscan jóvenes para el relevo laboral de los 'boomers'

La falta de profesionales en la mayoría de actividades económicas será enorme en diez o quince años vista.

#2
Relevo laboral se confunde o se esconde muy a menudo con mano de obra, porque hay muchos sectores precarios que de forma natural se quedan sin trabajadores y se quiere invertir esta tendencia para no tener que subir salarios o mejorar las condiciones laborales.
#1
Esclavos, se buscan esclavos
#1.
#1. El capital sin esclavos no engrasa nada bien.  media
#5
Que paguen como a los boomers, verán qué pronto encuentran la mano de obra.
#4
QUE LOS JODAN, o pagan mas o que se hundan como un plomo.
