Buenafuente, sobre las memorias del rey emérito: "No saben si catalogarlo como novela erótica, criminal o de aventuras"

Andreu Buenafuente nos ha dado una nueva clase magistral de lo que mejor sabe hacer: convertir la actualidad política en un monólogo con el mejor sarcasmo. Esta vez Mazón y el rey emérito han sido algunos de los protagonistas, pero no los únicos. Esta primera noche de noviembre nos ha dejado grandes momentos para comentar. Buenafuente ha arrancado su programa comentando la dimisión de Carlos Mazón, ya expresidente de la Generalitat Valenciana. “Hasta para dimitir ha llegado tarde”, ha sentenciado Buenafuente, abriendo el monólogo con una mezcla

