Brutal agresión de 'abertzales' encapuchados al periodista de El Español que informaba de su protesta ilegal en Pamplona

José Ismael Martínez fue golpeado y pateado en el suelo cuando grababa los disturbios en la Universidad de Navarra. El ataque se produce una semana después de que Bildu pidiese "frenar a los fascistas" en el Congreso con el asentimiento de Pedro Sánchez

#11 txepel
Una pena que El Español haya decidido emponzoñar una noticia que debería generar un rechazo unánime metiendo una forzada cuña política. Porque decir cosas como

Bajo el paraguas ideológico de Bildu actúan precisamente los grupos violentos de la izquierda separatista GSK

es no tener ni puta idea de qué estás hablando.
CerdoJusticiero #10 CerdoJusticiero
#8 Es que hacen falta al menos 11 neuronas para ello.

No te fustigues, MacNulito, que apenas llevas una década por aquí saltando de alias en alias.
#12 JotaMcnulty
#10 de justiciero creo que no andas muy bien, pero de cerdo vas sobrado.

Nunca he hecho ningún cambio de nick ni de cuenta ni nada por el estilo. Cuando aprendí que era un strike, me esperé para volvee a ridiculizar a gente como tú. Y lo seguiré haciendo sin tener que crearme 10 cuentas.

Llevo aquí los años que lleve mi cuenta activa.
CerdoJusticiero #18 CerdoJusticiero
#12 Ay, me estaba riendo de ver cómo hablas de llorar "como una nenaza" en #16 mientras lloras como un MacNulito. ¿De qué estábamos hablando?

Ah, sí, de que lloras por los votos pero tras "dos años" no habías aprendido a verlos. Formidable.
#23 JotaMcnulty
#18 no soy un friki de alfabeteame. Vengo, humillo a 4 pardillos como tú y sigo con mi vida.
Kantinero #27 Kantinero
#23 Recoge los juguetes y vete a la cama que estas haciendo el ridículo
CerdoJusticiero #28 CerdoJusticiero
#23 Esos pardillos a lo que humillas con tus Increíbles capacidades intelectuales, ¿están aquí ahora con nosotros?
javibaz #7 javibaz
Si la policía hubiese impedido que ese grupo se metiera en la universidad a hacer algo que se lo habían prohibido, esto no hubiese pasado.
CerdoJusticiero #9 CerdoJusticiero
José Ismael Martínez fue golpeado y pateado en el suelo cuando grababa los disturbios en la Universidad de Navarra.

La noticia es que, por una vez, no fue la policía quien se cebó con él.
thror #34 thror
#9 ¿Estas tu seguro de eso? Los infiltrados la lian siempre
#24 Leon_Bocanegra *
Subir noticias para llorar amargamente y llamar proetarras a los demás. Nuevo deporte de moda.
El que ha subido la noticia está preocupadisimo por la salud del reportero.
#15 stigmata *
La noticia esta retorciendo la realidad para que parezca que es culpa de perro sanchez y que el vito quiles esta en una gira por la libertad y la democracia. Menuda basura!
Kantinero #19 Kantinero
#16 Claro es que es sensacionalista, meter en esto a Sanchez como mínimo sensacionalista, pero ahora que lo pienso, en que no lo metéis?
#21 JotaMcnulty
#19 pues cuando insultan a alguien de TVE metéis a Franco. Que coño me cuentas?

Bueno a Franco lo metéis en todo.

A mamarla!
Kantinero #22 Kantinero
#21 Aquí el único que ha mentado a Franco en esto eres tu.

xD xD xD xD
#2 mcfgdbbn3 *
Suerte si no le han quitado un ojo, un testículo o el bazo. :-/
Viendo la foto parece que intentaron lo primero.
#20 Astur_
#16 ni idea a mi me jodieron el karma muchas veces, por subir noticias de lobos y osos, o explicar la cara b de un pequeño ganadero asturiano y que vas hacer... me jodo...
#6 Astur_
#4 puedes mirarlo, no voto negativo, es fácil de mirar
#8 JotaMcnulty
#6 no sé como se mira
#13 Astur_
#8 arriba sale un desplegable, que pone hilos, despliegas y seleccionas votos
#16 JotaMcnulty
#13 sí... acabo de descubirlo. Me la votan sensacionalista pero cuando una reportera de TVE llora como una nenaza porque le han roto su barbie en una manifestación muy española, se llena esto de portadas arropando a dicha reportera. Es la leche este agujero!! Me encanta
#1 JotaMcnulty
Mmm esta dudo si se va a llenar de positivos orgullosos de la hazaña pseudoetarra o, si por el contrario, lo taparán para que no cante mucho.

A la expectativa de analfabeteame me hallo jijiji
Nómada_sedentario #3 Nómada_sedentario
#1 lo que nos diferencia de los fascistas es que nunca aprobaremos ni justificaremos este tipo de ataques
#4 JotaMcnulty
#3 pero dime, has votado negativo o no?
#30 Tailgunner
#3 por eso ya hay 17 votos negativos, si no sale en portada en menéame entpnces no existe la paliza.. tú no serás fascista pero el resto de tus coleguis se le levanta el brazo a la vez que gritan "Gora hitler!"
0 K 7
#35 z1018
#1 la culpa es de Pedro Sánchez según parece.
Dais más pena cada vez
CharlesBrowson #17 CharlesBrowson
Se va poniendo la cosa calentita :popcorn:
#31 Tailgunner
No les llames aberchales, llámales nazis...
#29 Kuruñes3.0
Vaya caracromo le han dejado los gudaris...
#32 Tailgunner
#29 guarraris... se dice guarraris...
#5 JotaMcnulty
Por ahora 9 votos positivos contra 4 negativos. Se nota que, a pesar del orgullo que les proporciona esos cachorrillos de ETA, prefieren taparla y que la entradilla muera. Son hijos de puta, pero en la intimidad.
Meritorio #26 Meritorio *
#5 la redacción de la noticia ligando declaraciones de Bildu en el congreso con la paliza da vergüenza ajena. Por eso he votado yo negativo, por ejemplo. No seas llorón y consume mejor información. Y no nos traigas porquería.
#33 JotaMcnulty
#26 ahora me voy a leer a Echenique en Canal Red. Información de primerísima calidad.

Un analfabeto diciéndome qué tengo o no que leer... jajajaja
#14 JotaMcnulty
Me la votan sensacionalista pero cuando alguien insulta a un reportero de TVE ocupan 10 portadas jajajajaja

Menudos proetarras de pacotilla estáis hechos en analfabeteame. Sois una vergüenza.
