Bruselas supervisará los trabajos de la CIAF en la investigación del accidente de Adamuz, que sigue sin acceso a las cajas negras

Expertos de la Agencia Ferroviaria de la UE (ERA, por sus siglas en inglés) realizarán un seguimiento del proceso de investigación en el accidente de Adamuz que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y participarán como observadores, según ha informado la propia CIAF en un comunicado. La comisión investigadora ha señalado en una nota que será el organismo español el que realizará "exclusivamente la investigación técnica" del siniestro, mientras que el papel de los observadores se limitará al seguimiento del proceso
| etiquetas: adamuz , ave , accidente
Por el momento aún no se ha realizado la extracción de los datos incluidos en
los registradores de los trenes, a la espera de obtener autorización judicial, pues
la investigación judicial se está realizando paralelamente y el acceso a los datos
ha de hacerse de forma coordinada.
Participación de observadores de la Agencia Ferroviaria de la UE
El pasado miércoles 28 de enero, el Presidente de la CIAF remitió una carta a la
Directora Ejecutiva de… » ver todo el comentario