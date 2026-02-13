Bruselas supervisará los trabajos de la CIAF en la investigación del accidente de Adamuz, que sigue sin acceso a las cajas negras

Expertos de la Agencia Ferroviaria de la UE (ERA, por sus siglas en inglés) realizarán un seguimiento del proceso de investigación en el accidente de Adamuz que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y participarán como observadores, según ha informado la propia CIAF en un comunicado. La comisión investigadora ha señalado en una nota que será el organismo español el que realizará "exclusivamente la investigación técnica" del siniestro, mientras que el papel de los observadores se limitará al seguimiento del proceso