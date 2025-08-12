edición general
5 meneos
10 clics
Bruselas pide a España 15,5 millones por no regular la venta de créditos morosos

Bruselas pide a España 15,5 millones por no regular la venta de créditos morosos

La legislación europea pretende regular el mercado de compraventa y gestión de créditos de 90 días de impago y busca armonizar, al tiempo que refuerza la protección para los clientes morosos. En el año 2024, cambiaron de manos alrededor de 20.000 millones de euros en créditos morosos, frente a los 15.000 millones de 2023. El saldo vivo de este tipo de préstamos en España a finales del ejercicio pasado rondaba los 75.000 millones de euros. En este negocio participan firmas compradoras como Blackstone o Cerberus y entidades encargadas de...

| etiquetas: morosidad , créditos , gestión de cobros
4 1 0 K 50 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 50 actualidad
#1 j-light
"Blackstone o Cerberus". Pues quién si no estaría interesado en el mercado de la compraventa y gestión de créditos.
1 K 26
lawson #4 lawson
El día en que Bruselas deje de pedir a "España" y empiece a pedir a los políticos responsables (con nombres y apellidos) las cosas, otro gallo nos cantará

La política es la única profesión donde se manejan enormes presupuestos con responsabilidad cero
0 K 10
aupaatu #2 aupaatu *
El mercado neoliberal regula sus beneficios y el estado socializa sus pérdidas de beneficios con ayudas de todo tipo.
Pero el salario mínimo es muy alto y las pensiones también,según sus más ilustres representantes.
0 K 9
alcama #3 alcama
Si gobernase el PP, ¿esto sería culpa del PP?
Es que a veces me lío
1 K -11

menéame