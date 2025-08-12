Bruselas pide a España 15,5 millones por no regular la venta de créditos morosos

La legislación europea pretende regular el mercado de compraventa y gestión de créditos de 90 días de impago y busca armonizar, al tiempo que refuerza la protección para los clientes morosos. En el año 2024, cambiaron de manos alrededor de 20.000 millones de euros en créditos morosos, frente a los 15.000 millones de 2023. El saldo vivo de este tipo de préstamos en España a finales del ejercicio pasado rondaba los 75.000 millones de euros. En este negocio participan firmas compradoras como Blackstone o Cerberus y entidades encargadas de...