Bruselas busca ideas para utilizar los activos rusos congelados para financiar la ayuda a Ucrania: “Rusia tiene que pagar”

De los 194.000 millones de euros en activos rusos depositados en Euroclear, unos 170.000 millones de euros ya han vencido y figuran como efectivo. La Comisión Europea está preparando una propuesta para utilizar los activos congelados de Rusia como aval para 170.000 millones de euros en “préstamos de reparación”, que servirán también en la compra de armas para Kiev. Según ha explicado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, los activos seguirían intactos y “Ucrania solo reembolsará el préstamo una vez que Rusia haya pagado
Y si son "préstamos", algún día habrá que devolvérselos a Rusia, (más los debidos intereses).
Buena iniciativa. Por cierto, no es nada nuevo.
Sobre la segunda guerra mundial y Alemania, por ejemplo :
"Conferencia de Potsdam (1945), los Aliados acordaron que Alemania debía pagar reparaciones por los daños causados.
- La **URSS, EE.UU., Reino Unido y Francia** impusieron condiciones que incluían transferencias de bienes, maquinaria, materias primas y pagos indirectos."
En cambio, ahora, pretendes que pague Rusia, especulando que va a perder la guerra y le vas a poder obligar en las condiciones de rendición o fin de guerra. Es un gasto preventivo suponiendo que el que va ganando, va a perder y transigir. Pero esto no va de Rusia, esto va de que aceptemos dar el dinero de nuestros impuestos, con escenarios de fantasía, que nadie cree, y por tanto el dinero volará, no el ruso, si no el que adelantamos con aval a los activos congelados rusos.
