Bruselas busca ideas para utilizar los activos rusos congelados para financiar la ayuda a Ucrania: “Rusia tiene que pagar”

De los 194.000 millones de euros en activos rusos depositados en Euroclear, unos 170.000 millones de euros ya han vencido y figuran como efectivo. La Comisión Europea está preparando una propuesta para utilizar los activos congelados de Rusia como aval para 170.000 millones de euros en “préstamos de reparación”, que servirán también en la compra de armas para Kiev. Según ha explicado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, los activos seguirían intactos y “Ucrania solo reembolsará el préstamo una vez que Rusia haya pagado

14 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
De Israel y Gaza no se dice nada, lo importante es Ucrania y no molestar a zanahorio. :-D
DarthMatter #2 DarthMatter *
“préstamos de reparación”, que servirán también en la compra de armas" :palm:

Y si son "préstamos", algún día habrá que devolvérselos a Rusia, (más los debidos intereses).
Free_palestine #13 Free_palestine
#11 han intentado matar a los negociadores en Qatar ¿Te parece una buena forma de negociar cargarte a los interlocutores?

www.eluniversal.com/internacional/215555/hamas-denuncia-que-israel-int

No quieren paz y se la soplan los rehenes, hay que estar ciego para no verlo, por dame uno para el 11 del 11 de la once :troll:
#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Vamos, que lo vamos a pagar de nuestros impuestos. Les damos un préstamo, con aval el dinero ruso, pero el dinero ruso no se puede tocar a no ser que lo acepte Rusia. Y para eso tiene que perder la guerra. Truco contable, para seguir regalando el dinero de nuestros impuestos.
vicvic #5 vicvic *
Esta noticia va sobre Ucrania, que ademas de los lazos comerciales y culturales y de futuro miembro de nuestra Europa, son nuestros vecinos por lo que la guerra nos afecta especialmente (sino, que le pregunten a Polònia). No se que pinta aquí Palestina, la verdad, que es un conflicto totalmente distinto.

Buena iniciativa. Por cierto, no es nada nuevo.
Sobre la segunda guerra mundial y Alemania, por ejemplo :
"Conferencia de Potsdam (1945), los Aliados acordaron que Alemania debía pagar reparaciones por los daños causados.
- La **URSS, EE.UU., Reino Unido y Francia** impusieron condiciones que incluían transferencias de bienes, maquinaria, materias primas y pagos indirectos."
#12 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#5 Claro que es nuevo, le obligabas al perdedor de la guerra a firmar unas condiciones leoninas, pero firma porque es peor la alternativa.

En cambio, ahora, pretendes que pague Rusia, especulando que va a perder la guerra y le vas a poder obligar en las condiciones de rendición o fin de guerra. Es un gasto preventivo suponiendo que el que va ganando, va a perder y transigir. Pero esto no va de Rusia, esto va de que aceptemos dar el dinero de nuestros impuestos, con escenarios de fantasía, que nadie cree, y por tanto el dinero volará, no el ruso, si no el que adelantamos con aval a los activos congelados rusos.
adimdrive #14 adimdrive
#12 Había entrado a explicárselo.
Gracias
Cehona #4 Cehona
De las patatas y naranjas de Israel plantadas en terrenos ocupados de palestina, lo dejamos para otro día.
Que se guarden las monedas para el Resort que naranjito piensa construir en Gaza.
"Trump Gaza"  media
Dr.Who #9 Dr.Who *
Cada vez me queda mas claro que los incrementos de inversion armamentistica dictados por Trump no son para Ucrania sino para ayudar a su genocida colega Netanyahu y mantener esa colonia para la OTAN y EE.UU en Oriente Medio qur les sirve para desedtabilizar a placer la region y controlar en lo posible el mercado de hidrocarburos.
#3 chavi
Ucrania solo reembolsará el préstamo una vez que Rusia haya pagado

xD xD
OCLuis #8 OCLuis
Mira tú, lo de congelar me ha gustado: metemos en un congelador a putin, trump, wonder legend, netanyajú y que los saquen en el futuro lejano... cuando nos limpiemos el culo con 3 conchas, por ejemplo.

Vamos a vivir la mar de felices todos los ciudadanos de la tierra. Cada uno a lo suyo.
#6 arreglenenlacemagico
bueno esta bien saber que la diplomacia se mueve a estrangular el regimen de vladimir , y parece que es la unica diplomacia que entienden sanciones.
Free_palestine #7 Free_palestine
#6 ¿Y por qué no se mueve para parar al régimen sionista y su genocidio?
#11 arreglenenlacemagico
#7 ya se mueve hamas e israel llevan 2 años negociando otra cosa es que no acepten los acuerdos
