Bruselas busca ideas para utilizar los activos rusos congelados para financiar la ayuda a Ucrania: “Rusia tiene que pagar”

De los 194.000 millones de euros en activos rusos depositados en Euroclear, unos 170.000 millones de euros ya han vencido y figuran como efectivo. La Comisión Europea está preparando una propuesta para utilizar los activos congelados de Rusia como aval para 170.000 millones de euros en “préstamos de reparación”, que servirán también en la compra de armas para Kiev. Según ha explicado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, los activos seguirían intactos y “Ucrania solo reembolsará el préstamo una vez que Rusia haya pagado