Las brujas y el tartán escocés

Ya tenemos un modelo de tartán escocés para homenajear a las mujeres acusadas de brujería. El diseño en negro, rojo, gris y rosa recuerda a los miles de personas, en su mayoría mujeres, que fueron perseguidas por la ley de Brujería de Escocia vigente entre 1563 y 1736. Se pretendía imponer la piedad en el nuevo país protestante y la ley condenaba a los que conspiraran con el diablo. Unas 2500 personas murieron bajo su aplicación y las mujeres fueron el principal objetivo.
