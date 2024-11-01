edición general
Las brujas de la noche: fotos de las intrépidas pilotos soviéticas de la Segunda Guerra Mundial (ENG)

Las brujas de la noche: fotos de las intrépidas pilotos soviéticas de la Segunda Guerra Mundial (ENG)  

Tras salir de las sombras de la Segunda Guerra Mundial, un capítulo sorprendente de la historia de la aviación cobra protagonismo gracias a unas fotografías recientemente coloreadas que capturan la determinación y el coraje de la primera unidad de aviación de combate femenina de la Unión Soviética. Las fotografías, tomadas originalmente en blanco y negro, han sido cuidadosamente restauradas por la colorista Olga Shirnina, afincada en Moscú.

Gry #2 Gry
From the Deeps of Hell in silence...
youtu.be/jcemHIqmkYI
Magog #4 Magog
#2 mucho mejor este:
youtu.be/5YPo8zDkvy4?si=7HU2gDxnpugOs9GH

Video épico al nivel de la historia real
cosmonauta #3 cosmonauta
Manel Alias, que fue reportero de TV3 en Moscú por mucho tiempo, tiene una entrevista con una de ellas. Toda una figura incluso en la Rusia actual.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ufff ... Se te va a poner en contra a la vez el Komando NATOntado y el Pitxakorta. :-D
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Lo que me parece increíble es que estas pilotos y otras unidades similares de ataque nocturno pudieran encontrar los blancos, acertar y volver en plena oscuridad sin instrumentos de navegación más que mapas, linternas y cronómetro. No sé cómo no se estampaban más a menudo.
