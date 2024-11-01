Las brujas de la noche: fotos de las intrépidas pilotos soviéticas de la Segunda Guerra Mundial (ENG)  

Tras salir de las sombras de la Segunda Guerra Mundial, un capítulo sorprendente de la historia de la aviación cobra protagonismo gracias a unas fotografías recientemente coloreadas que capturan la determinación y el coraje de la primera unidad de aviación de combate femenina de la Unión Soviética. Las fotografías, tomadas originalmente en blanco y negro, han sido cuidadosamente restauradas por la colorista Olga Shirnina, afincada en Moscú.