Un brote de gripe aviar mata a casi 70 aves en un parque de Sevilla

Por el momento, se espera el resultado definitivo que determinará la patogenicidad del virus, es decir, si se trata de una variante de alta o baja virulencia. Durante la jornada de hoy se han registrado seis gansos muertos en condiciones similares a las de días anteriores, sumando un total de 68 aves fallecidas desde el pasado martes. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha adoptado medidas inmediatas, entre ellas el cierre del parque como precaución y la realización de análisis de agua y necropsias en laboratorios especializados.