Los bronces romanos expoliados ya se muestran en el MAN, pero buscan hogar  

'Las niñas’ sigue buscando su hogar, aunque ahora están más cerca de encontrarlo. Tras décadas fuera de casa, varios pleitos, una subasta con provenance falsa y su aparición estelar en el Metropolitan de Nueva York, la pareja de bronces expoliados a España y recuperados por la Brigada de Patrimonio se expone al público nacional. El viaje ha sido largo y, aunque todavía queda una última parada –que les llevará hasta el yacimiento del que salieron subrepticiamente–, por fin regresan a su país de origen. Datadas entre el siglo I. a.C y el II d.C,