BrokenLore: Low: Un indie inspirado en Silent Hill que llegará a consolas después de aterrar en PC  

No cabe duda de que Silent Hill dejo una huella imborrable, un juego influyente que marcó tendencia. Está claro que antes de que Konami sacara al mercado esta obra maestra en Psone, llegaron otros survival horror como los Alone In The Dark y Resident Evil. Unos títulos que se convirtieron en referentes del género. Pero, Silent Hill, fue otra manera de transmitir terror, fue más terror psicológico con una ambientación o atmosfera que ponían los pelos de punta, que se unía un sonido ambiental escalofriante...