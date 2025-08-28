edición general
La brigada antigrafitti borra el grafiti de SFDK en Sevilla, pero el Ayuntamiento se ofrece a pintarles otro

El Ayuntamiento de Sevilla se puso este miércoles en contacto con el propio grupo, que reconoció no haberse sentido herido en ningún momento por tal cuestión, hasta el punto de que ni Zatu ni Óscar Sánchez, también conocido como Acción Sánchez; los dos miembros de SFDK, conocían que dicha pintada siguiera vigente al ser de principios de siglo y tener unos 25 años de vida, independientemente de la que se les erigió en la gran imagen que copa parte de la SE-30.

Para una cosa que hacen bien...
Lugar de culto. :palm:
