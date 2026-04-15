Breve reflexión sobre por qué la monarquía es jurídicamente un régimen para saquear a los españoles

En el reino de España, el rey tiene prohibido hacer de rey. Esta prohibición se formaliza como refrendo, que deja al rey sin poderes de rey.

Por tanto, el rey solo puede actuar como no-rey, es decir, como ladrón o delincuente. Y para esto el rey tiene libertad absoluta, libertad absoluta que se formaliza como inviolabilidad absoluta.

Es como si le dices a un policía que para utilizar su pistola contra un delincuente tiene que pedir permiso, pero para utilizarla para atracar un banco tiene libertad absoluta.

Por tanto, cuando Juan Carlos I robó a España, no estaba haciendo algo malo, solo estaba cumpliendo la ley, es decir, estaba haciendo un favor a España. Por eso los jueces no le han procesado por ello. No procesas a alguien que te hace un favor.

Si le regalas una bomba atómica a alguien, esa persona te estará haciendo un favor cuando la detona para matarte. La culpa de tu muerte no será de esa persona, será tuya.

NOTA POSTERIOR :

La propia legislación española nos dice qué cosas NO deben hacer los altos cargos. Por tanto el rey de España tiene inviolabilidad absoluta para hacer todas las siguientes cosas:

1º) Los cargos gobernantes y altos cargos evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público. La integridad en el desempeño supone ejercer las responsabilidades directivas exclusivamente hacia el objetivo de la plena satisfacción del interés público y los derechos de la ciudadanía. (Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno, artículo 26.2.b).4º; y Sistema de Integridad de la Administración General del Estado, punto 3.3.2.a))

2º) Los cargos gobernantes y altos cargos evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el patrimonio de las Administraciones (Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno, artículo 26.2.b).4º)

3º) Los cargos gobernantes y altos cargos ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados. (Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno, artículo 26.2.b).4º)

4º) Los cargos gobernantes y altos cargos no se valdrán de su posición en la Administración o de su condición de alto cargo para obtener ventajas personales o materiales, ni para obtener beneficios indebidos para sí o para otros (Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno, artículo 26.2.b).9º, y artículo 29.1.h)).

5º) La integridad en el desempeño de cargos gobernantes y altos cargos supone asegurarse de que su concreta actuación resistiría el escrutinio público, en caso de ser conocida (Sistema de Integridad de la Administración General del Estado, punto 3.3.2.b).