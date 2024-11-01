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El bostezo ayuda a regular los fluidos del cerebro

El nuevo estudio utilizó resonancias magnéticas para revelar que el bostezo reorganiza el flujo del líquido cefalorraquídeo fuera del cerebro. Este líquido ayuda a eliminar desechos y transportar sustancias químicas esenciales, manteniendo el equilibrio de presión y la salud del órgano. El estudio evaluó cómo el bostezo afectaba las vías de circulación del líquido cerca del tronco encefálico y la parte superior de la columna en 22 participantes sanos, comparándolo con la respiración normal, la respiración profunda y los bostezos reprimidos.

| etiquetas: bostezo , líquido cefalorraquídeo
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1 comentarios
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Por eso los de VOX no bostezan.
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menéame