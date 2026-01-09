edición general
10 meneos
9 clics
Bomberos forestales de Castilla y León: un servicio esencial precarizado

Bomberos forestales de Castilla y León: un servicio esencial precarizado

Entrevista en Radio Espinosa Merindades a nuestro compañero Sergio García, bombero forestal y militante de CGT en la Junta de Castilla y León

| etiquetas: bbff , jcyl , servicio público , precariedad , entrevista
8 2 0 K 93 actualidad
1 comentarios
8 2 0 K 93 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal
Dejo esto por aquí, para que no nos acordemos de la lucha por la dignidad los bbff tan solo en verano {0x1f525}
0 K 10

menéame