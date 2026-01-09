·
Bomberos forestales de Castilla y León: un servicio esencial precarizado
Entrevista en Radio Espinosa Merindades a nuestro compañero Sergio García, bombero forestal y militante de CGT en la Junta de Castilla y León
|
etiquetas
:
bbff
,
jcyl
,
servicio público
,
precariedad
,
entrevista
#1
efectogamonal
Dejo esto por aquí, para que no nos acordemos de la lucha por la dignidad los bbff tan solo en verano
0
K
10
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
