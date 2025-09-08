La Bolsa de Buenos Aires sufre un desplome del 12,4% tras el duro revés electoral de Milei

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ha abierto este lunes con una fuerte caída del 12,47%, hasta las 1.748.597,96 unidades.
| etiquetas: desplome , bolsa , buenos aires , derrota , milei
Ahora aquí en España se lo damos a Feijóo y Abascal vale? a seguir la fiesta de los payasos destruye países. Venga! Qué somos?? tontos, no? Pues venga!
La realidad es totalmente al revés, cae todo por temor a que Milei deje el gobierno.
Los datos parecen indicar que a los mercados no les hace gracia la derrota de Milei.
Me recuerda a lo de Rajoy, lo de “cuanto peor mejor”
Y queremos hacer el idiota también, no nos podemos quedar atrás en el cazurrismo.
A ver si vienen los criptobros y los gurús de mnm a explicar esto.... tiene que ser un error o quizás es que tenemos una mente muy simple para entender las magistrales jugadas del peluca!
Qué sin vivir!