La Bolsa de Buenos Aires sufre un desplome del 12,4% tras el duro revés electoral de Milei

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ha abierto este lunes con una fuerte caída del 12,47%, hasta las 1.748.597,96 unidades.

etiquetas: desplome , bolsa , buenos aires , derrota , milei
mariKarmo
Y niños, esto pasa cuando se le da el poder a un payaso populista que no sabe hacer ni la O con un canuto.

Ahora aquí en España se lo damos a Feijóo y Abascal vale? a seguir la fiesta de los payasos destruye países. Venga! Qué somos?? tontos, no? Pues venga!

fareway
#1 Soy de la opinión, que Milei & Trump le están haciendo la nueva campaña a Sánchez. Los fachas que antes rozaban la almorrana con Milei, hoy callan. Incluso Varsavsky anda con otros temas y lo mienta poco... no le vayan a meter en el mismo saco.

Kafkarudo
#1 Que manera de interpretar los hechos :wall:
La realidad es totalmente al revés, cae todo por temor a que Milei deje el gobierno.

Papirolin
#6 "Los desastres del gobierno de Milei son porque los kirchneristas estuvieron antes y también porque los kirchneristas podrían venir en el futuro". ¿Es tan inepto que toda su gestión está condicionada por el kirchnerismo pasado y futuro? :roll:

Tecar
#1 La verdad es que necesitaríamos un análisis económico un poco más elaborado.
Los datos parecen indicar que a los mercados no les hace gracia la derrota de Milei.

Tertuliano_equidistante
#7 Los mercados (es decir, la gente que sabe de economía de verdad) están previendo que la economía va a caer por un posible gobierno (o bloqueo) peronista, y los meneantes aplauden con las orejas.
Me recuerda a lo de Rajoy, lo de “cuanto peor mejor”

ezbirro
#1 Tenemos el brexit, a Trump, bolsonaro, milei como hierros candentes recientes.
Y queremos hacer el idiota también, no nos podemos quedar atrás en el cazurrismo.

Dr.Who
No puede ser? Estáis seguros? Pero le ha preguntado a Conan, el perro detective?

A ver si vienen los criptobros y los gurús de mnm a explicar esto.... tiene que ser un error o quizás es que tenemos una mente muy simple para entender las magistrales jugadas del peluca!

Qué sin vivir!

Suleiman
Por lo visto no les gusta mucho a los millonarios que Miley pierda....

AlexGuevara
Tranquilos que esto lo arregla Juan Ramón Rallo


