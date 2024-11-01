Bôken Shônen. Sueños de Infancia: el Adachi más íntimo y nostálgico

«Bôken Shônen: Sueños de Infancia» recoge siete relatos cortos que, vistos en conjunto, funcionan como un mosaico sobre la memoria y el tiempo. Adachi no abandona aquí su vocación por las historias de juventud, pero las despoja de cualquier elemento deportivo para quedarse con algo más esencial: el momento en que los sueños de la infancia chocan con la realidad adulta. El tono es deliberadamente nostálgico. Los protagonistas son hombres y mujeres que miran atrás y se preguntan qué quedó sin resolver, qué puertas cerraron demasiado pronto, qué