La bodega de moda que recibe 15.000 personas cada año y que se fundó con un billete de 1.000 pesetas

En la actualidad, la bodega Castelo de Pedregosa recibe a miles de visitantes cada temporada, especialmente de Barcelona; el año pasado facturaron 5.800.000 €, pero poca gente sabe que su historia dio comienzo en el garaje de una urbanización
| etiquetas: vino , cava , bodega , emprendimiento , suerte
Como digo siempre que sale semejante tópico para aludir a que alguien empezó desde cero: para empezar en un garaje, lo primero es tener un garaje.
www.abc.es/contentfactory/post/2025/06/20/sabadell-te-acerco-200-anos-