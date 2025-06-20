edición general
La bodega de moda que recibe 15.000 personas cada año y que se fundó con un billete de 1.000 pesetas

En la actualidad, la bodega Castelo de Pedregosa recibe a miles de visitantes cada temporada, especialmente de Barcelona; el año pasado facturaron 5.800.000 €, pero poca gente sabe que su historia dio comienzo en el garaje de una urbanización

themarquesito #1 themarquesito
dio comienzo en el garaje de una urbanización .

Como digo siempre que sale semejante tópico para aludir a que alguien empezó desde cero: para empezar en un garaje, lo primero es tener un garaje.
makinavaja #2 makinavaja
#1 ,,,y que papá te lo deje, además de poner la pasta.... :-D :-D
Khadgar #5 Khadgar
#1 "Para empezar de cero primero tienes que crear el universo."
#4 mr._cortimer
suena a invent por parte del dueño
