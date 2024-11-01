Por la boca muere el pez: MÁR descarta por primera vez el "Pa'lante" tras la imputación del novio de Ayuso

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a mostrar su estilo bronco y su estrategia de embarrar el terreno de juego. Ante la apertura de juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Rodríguez no se ha limitado a defenderlo: ha arremetido contra la jueza Carmen Rodríguez Medel y ha lanzado acusaciones sin pruebas contra Pedro Sánchez. Una reacción que confirma el refrán popular: por la boca muere el pez.