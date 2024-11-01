edición general
Por la boca muere el pez: MÁR descarta por primera vez el "Pa'lante" tras la imputación del novio de Ayuso

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a mostrar su estilo bronco y su estrategia de embarrar el terreno de juego. Ante la apertura de juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Rodríguez no se ha limitado a defenderlo: ha arremetido contra la jueza Carmen Rodríguez Medel y ha lanzado acusaciones sin pruebas contra Pedro Sánchez. Una reacción que confirma el refrán popular: por la boca muere el pez.

fareway #2 fareway
A ver, es que a este la boca le apesta a cazalla, pobre pez.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ella es tan corrupta como el. Y por eso están juntos. No hay excusa posible.
obmultimedia #7 obmultimedia
#1 Rescato este meme que hice algun tiempo, :-D :-D  media
#5 laruladelnorte
En lugar de acatar la decisión judicial, Rodríguez ha puesto en duda la imparcialidad de la jueza e incluso ha insinuado una operación política desde Moncloa. “Todo Sánchez es corrupto”, escribió en X, en un mensaje que ha generado una oleada de críticas por su tono conspirativo y por atacar a la independencia judicial.

Maldita jueza que hace su trabajo,no como Peinado y otros...
#6 beltraneja
#5 Y el caso es que Peinado lleva escarbando meses y sólo salen noticias de que busca pero no hay de que encuentra algo, y con el novio parece que han encontrado enseguida y sólo queda decidir la pena que le va a caer. Eso sin pedirle correos de hace 8 años.
djfrik #3 djfrik
Every acusation is a confession
txutxo #4 txutxo *
Deberían hacer controles de alcoholemia antes de poder soltar babosadas delante de un micrófono. Y más teniendo en cuenta los antecedentes de algunos.
