Bob Pop vive un tenso embarque en Foronda por su silla de ruedas eléctrica. Ha denunciado un tenso episodio vivido este domingo en el aeropuerto

Bob Pop al regresar a Barcelona tras su espectáculo "Hablar no sirve. De nada". El problema en el embarque del vuelo de Volotea, explicó anoche en redes y en la SER. La tripulación le comunicó que no podía subir con su silla eléctrica al "no poder extraerse la batería". El incidente mantuvo a Bob Pop una hora fuera del avión, con el resto de los pasajeros a bordo. "Luego me dicen: puede usted subir, pero la silla no. "Es como si yo le digo a usted que puede subir, pero las piernas las deja usted en Vitoria. Si no sube mi silla, no subo yo".