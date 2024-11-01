Bob Pop vive un tenso embarque en Foronda por su silla de ruedas eléctrica. Ha denunciado un tenso episodio vivido este domingo en el aeropuerto

Bob Pop al regresar a Barcelona tras su espectáculo "Hablar no sirve. De nada". El problema en el embarque del vuelo de Volotea, explicó anoche en redes y en la SER. La tripulación le comunicó que no podía subir con su silla eléctrica al "no poder extraerse la batería". El incidente mantuvo a Bob Pop una hora fuera del avión, con el resto de los pasajeros a bordo. "Luego me dicen: puede usted subir, pero la silla no. "Es como si yo le digo a usted que puede subir, pero las piernas las deja usted en Vitoria. Si no sube mi silla, no subo yo".
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Para estos casos creo que lo suyo seria homologar baterias cuyo riesgo de incendio sea menor y aquellas sillas electricas que lo tengan podran subir y las que no, pues no.
Pasa lo mismo en los trenes, patinete electrico no se puede subir, la diferencia es que en un tren un incendio se tira de la palanca y en 1 minuto esta todo el mundo fuera del tren, mientras que en un avion en 1 minuto esta todo el pasaje intoxicado por el humo y en 5 minutos todos muertos.
Es una pena, pero creo que el pasajero no tiene razon.