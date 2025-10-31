edición general
Bluesky alcanza los 40 millones de usuarios y presenta la beta de los ‘no me gusta’ [eng]

Con la beta de los «no me gusta» que se lanzará próximamente, Bluesky tendrá en cuenta esta nueva señal para mejorar la personalización del usuario. A medida que los usuarios marquen publicaciones con «no me gusta», el sistema aprenderá qué tipo de contenido quieren ver menos. Esto ayudará a determinar no solo cómo se clasifica el contenido en los feeds, sino también la clasificación de las respuestas.

Torrezzno #1 Torrezzno
En Meneame quieren quitar el negativo , en BlueSky lo implementan. Es bluesky el nuevo meneame? xD
alcama #3 alcama
El 'no me gusta' significa 'no me gusta como piensas', es decir, censura
De ahí al voto coordinado y al uso de clones (justo como pasa en Meneame) hay un paso.
Glidingdemon #7 Glidingdemon *
Tiene gracia como el que bloquea a la gente que no le gusta lo que piensa llore por lo que él hace, cada día se supera, luego dice que los demás cabalgamos contradicciones, xD xD xD xD xD dale una vuelta a tu gilipollez diaria, alcaspa.
Connect #2 Connect
40 millones de descargas imagino. Pues todavía está muy atrás. A saber cuantas de esas descargas están activas regularmente. De todas maneras cada vez hay más plataformas que pese a ser pequeñas tienen su importancia.
alcama #4 alcama
#2 Por ejemplo Retardigram, un espacio de libertad
#5 Borgiano
Hostias, Bluesky, cuánto tiempo sin saber de él.
alcama #6 alcama
#5 Es como con las audiencias de Broncano. Un dia desaparecieron de Meneame y nunca más se supo
