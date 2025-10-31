Bluesky alcanza los 40 millones de usuarios y presenta la beta de los ‘no me gusta’ [eng]

Con la beta de los «no me gusta» que se lanzará próximamente, Bluesky tendrá en cuenta esta nueva señal para mejorar la personalización del usuario. A medida que los usuarios marquen publicaciones con «no me gusta», el sistema aprenderá qué tipo de contenido quieren ver menos. Esto ayudará a determinar no solo cómo se clasifica el contenido en los feeds, sino también la clasificación de las respuestas.