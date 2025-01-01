edición general
Bloqueos indiscriminados de LaLiga: del fútbol pirata a tumbar webs legítimas como UEFA, DAZN o GitHub

En su cruzada contra la retransmisión ilegal, LaLiga y las operadoras de telecomunicaciones españolas han extendido tanto la red que terminan arrastrando a víctimas inesperadas: desde plataformas oficiales de streaming como DAZN, hasta el portal de la propia UEFA, pasando por páginas del Sevilla FC, servicios turísticos como Atrápalo, repositorios de código como GitHub e incluso medios locales y tecnológicos como Herencia.net, RevistaCloud.com o Noticias.ai.

#1 endy
Chema todavía no lo ha solucionado? Ya está tardando
#2 el_gran_reset
#1 tiene piojos
