Bloqueados en Tenerife 200 migrantes que viajaron en Ferry desde Gran Canaria sin pasaporte y que quieren ir a Huelva

Más de 200 personas llegados en pateras a Gran Canaria y desplazados ayer a Tenerife quedaron bloqueados. Los inmigrantes pudieron moverse entre islas y comprar billetes sin documentación, pero no les fue posible hacerlo para salir en barco a la península. "Es inaceptable, impresentable. No he recibido ni una llamada","ni de la Delegación del Gobierno" señaló el Alcalde de Santa Cruz que mostró su desconcierto después de que pudieran trasladarse entre Gran Canaria y Tenerife sin documentación y luego "se les exige un pasaporte para ir a Huelva"