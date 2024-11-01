Bioenergética, dianética, reiki… la lista de pseudoterapias psicológicas más perjudiciales

Estos “inventos” explotan la vulnerabilidad y el desconocimiento para vender falsas esperanzas. El precio a pagar es alto, y no solo económico: retrasan la llegada de tratamientos eficaces, producen nuevos daños y pueden provocar la muerte. Desgraciadamente, prosperan muchas pseudoterapias en salud mental: angeloterapia, bioneuroemoción, reparentalización, suplemento mineral milagroso, tapping, terapia de polaridad, zero balancing, etcétera. Pero aquí nos limitaremos a los ejemplos más extendidos y, por consiguiente, más perjudiciales.
| etiquetas: bioenergética , dianética , reiki , pseudo terapias
A finales de 2025, el consenso médico ha evolucionado hacia la integración de la acupuntura como una terapia complementaria, especialmente útil en el manejo del dolor y síntomas neurológicos."
Me jode la gran y sucia mentira que se enconde detras de "la ciencia".
Venga a pagar pastillas!!! Aunque no las necesites. Eso si que es un engaño. Pero a la gente les encanta colocarse a pastillas.
Jodanse todos los adictos a las farmafias!!!!
Cuando se den cuenta sera tarde!