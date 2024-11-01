edición general
Bioenergética, dianética, reiki… la lista de pseudoterapias psicológicas más perjudiciales

Estos “inventos” explotan la vulnerabilidad y el desconocimiento para vender falsas esperanzas. El precio a pagar es alto, y no solo económico: retrasan la llegada de tratamientos eficaces, producen nuevos daños y pueden provocar la muerte. Desgraciadamente, prosperan muchas pseudoterapias en salud mental: angeloterapia, bioneuroemoción, reparentalización, suplemento mineral milagroso, tapping, terapia de polaridad, zero balancing, etcétera. Pero aquí nos limitaremos a los ejemplos más extendidos y, por consiguiente, más perjudiciales.

5 comentarios
#2 omega7767
empieza mal despotricando contra la acupuntura y que si no hay pruebas cientificas... y de Google se lee, "existen miles de estudios científicos que respaldan la eficacia de la acupuntura para tratar diversas condiciones. Sin embargo, la ciencia también es clara en que no es una "cura milagrosa" para todo.

A finales de 2025, el consenso médico ha evolucionado hacia la integración de la acupuntura como una terapia complementaria, especialmente útil en el manejo del dolor y síntomas neurológicos."
insulabarataria #5 insulabarataria
#2 no. La acupuntura sigue siendo "magia" que te intentan disfrazar de ciencia. Ya se ha discutido esto con anterioridad. Si una terapia es "complementaria" es que no es una terapia de verdad, y su "inclusión" es muchas (todas) veces por temas políticos o monetarios.
#1 unocualquierax *
Ayer se subió una noticia prácticamente idéntica. Busca 'reiki'.
MisturaFina #3 MisturaFina *
A mi lo que me jode no son las pseudo terapias. Son las putas farmacéuticas haciendo negocio con la salud de la gente. Creando adicciones y desinformación en nombre de una ciencia cuando en realidad es pura manipulación.
Me jode la gran y sucia mentira que se enconde detras de "la ciencia".
Venga a pagar pastillas!!! Aunque no las necesites. Eso si que es un engaño. Pero a la gente les encanta colocarse a pastillas.
Jodanse todos los adictos a las farmafias!!!!
Cuando se den cuenta sera tarde!
insulabarataria #4 insulabarataria
#3 ¿Sabes cuánto gana Boiron al año?¿O una curandera de pueblo? ¿O cuanto ganan los gurús de la lejía milagrosa?
