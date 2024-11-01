Bilbao - Siniestro Total  

Policlinico Miserable. Admiren el paisaje: a la derecha, Erandio; a la izquierda, Baracaldo (que es donde vive el ganso) ¿hasta donde llega el agua en la inundacion? ¡deme un mapamundi del Nervion! jaia bai borroka ere bai boy I never can say goodbye. La txozna, la sidra, la zarandaja la gente come, la gente pasa una botella de regalo por tres huevos en la cara la ria hace una interrogación y se acaba nublando la visión jaia bai borroka ere bai boy I never can say goodbye.