edición general
4 meneos
10 clics
Bilbao, entre las ciudades con más contaminación por dióxido de nitrógeno pese a la mejora del aire

Bilbao, entre las ciudades con más contaminación por dióxido de nitrógeno pese a la mejora del aire

Ekologistak Martxan advierte de que el NO2 causó 4.100 muertes prematuras en España, de las que 116 se atribuyeron a Euskadi en 2023

| etiquetas: contaminación , bilbao , dióxido de nitrógeno
3 1 0 K 50 actualidad
sin comentarios
3 1 0 K 50 actualidad

menéame