Bielorrusia aumenta las exportaciones de combustible a una Rusia sedienta de gasolina (ING)

Las exportaciones ferroviarias de gasolina de Bielorrusia a Rusia se cuadruplicaron en septiembre, mientras Moscú enfrentaba escasez de combustible causada por ataques ucranianos a su infraestructura energética. Varias regiones rusas racionaron y congelaron precios, y el gobierno limitó exportaciones de gasolina y diésel. Los envíos bielorrusos alcanzaron 49.000 toneladas de gasolina y 33.000 de diésel, mientras el tránsito para exportación subió 1%. Las transacciones totales cayeron 40% interanual por menor refinado.