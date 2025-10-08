Bielorrusia aumenta las exportaciones de combustible a una Rusia sedienta de gasolina (ING)

Las exportaciones ferroviarias de gasolina de Bielorrusia a Rusia se cuadruplicaron en septiembre, mientras Moscú enfrentaba escasez de combustible causada por ataques ucranianos a su infraestructura energética. Varias regiones rusas racionaron y congelaron precios, y el gobierno limitó exportaciones de gasolina y diésel. Los envíos bielorrusos alcanzaron 49.000 toneladas de gasolina y 33.000 de diésel, mientras el tránsito para exportación subió 1%. Las transacciones totales cayeron 40% interanual por menor refinado.
La principal causa de la escasez siguen siendo las reparaciones no programadas en las refinerías, por lo que se reducen los volúmenes de refino. En este contexto, una decena de regiones de Rusia se enfrentan a una escasez de combustible. se trata de Sebastopol , Crimea , Krasnodar y territorios de Khabarovsk, Kursk, Tyumen, Sverdlovsk, Chelyabinsk y Novosibirsk áreas.
Anoche volaron por los aires dos refinerias:
Parece que las sanciones mediante drones ucranianos funcionan.
