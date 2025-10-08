edición general
4 meneos
7 clics
Bielorrusia aumenta las exportaciones de combustible a una Rusia sedienta de gasolina (ING)

Bielorrusia aumenta las exportaciones de combustible a una Rusia sedienta de gasolina (ING)

Las exportaciones ferroviarias de gasolina de Bielorrusia a Rusia se cuadruplicaron en septiembre, mientras Moscú enfrentaba escasez de combustible causada por ataques ucranianos a su infraestructura energética. Varias regiones rusas racionaron y congelaron precios, y el gobierno limitó exportaciones de gasolina y diésel. Los envíos bielorrusos alcanzaron 49.000 toneladas de gasolina y 33.000 de diésel, mientras el tránsito para exportación subió 1%. Las transacciones totales cayeron 40% interanual por menor refinado.

| etiquetas: bielorrusia , exportacion , combustible , rusia , gasolina
3 1 2 K 23 actualidad
12 comentarios
3 1 2 K 23 actualidad
Elbaronrojo #9 Elbaronrojo
#8 Pues no se como estará montada allí la distribución, pero incluso el gobierno admite que hay problemas y han ampliado la prohibición de exportar gasolina hasta el 31 de Diciembre con la excusa de estabilizar el mercado interno. Pero supongo que eso también es propaganda otanista.

government.ru/docs/56377/
3 K 49
jm22381 #2 jm22381
Rusia debe estar muy desesperada porque este aumento es como una gota en el océano de las pérdidas de capacidad de refinamiento que le están suponiendo tan sólo unos meses de bombardeo ucraniano de sus centrales. Para fin de año va a estar como aquellos anuncios de hace años en los que decían que Europa se iba a congelar.
3 K 39
Elbaronrojo #4 Elbaronrojo
#2 ¿Aún no te has comido al hamster?
1 K 27
jm22381 #7 jm22381 *
#4 Me he quedado sin leña para freírlo y sospecho que me lo pueden sazonar con Polonio.
#5 Claro, las fotos de las gasolineras rusas desabastecidas o con atascos para pagar precios por las nubes son hechas con IA.
#6 Dejaron Belgorod sin luz y apenas salió en las noticias.
0 K 16
ElBeaver #6 ElBeaver
#2 Los ucranianos, este invierno, no permitirán que Rusia destruya sus fuentes de energía y calefacción sin consecuencias. Hace unos días ya atacaron Bélgorod como advertencia. Imagínate lo que podría suceder si Moscú se queda sin electricidad.
1 K 23
Elbaronrojo #3 Elbaronrojo *
Siempre es bueno buscar en medios rusos que dicen no vaya a ser que intenten meternos propaganda otanista.

tve24.ru/news/2025/10/08/zakoopki

La principal causa de la escasez siguen siendo las reparaciones no programadas en las refinerías, por lo que se reducen los volúmenes de refino. En este contexto, una decena de regiones de Rusia se enfrentan a una escasez de combustible. se trata de Sebastopol , Crimea , Krasnodar y territorios de Khabarovsk, Kursk, Tyumen, Sverdlovsk, Chelyabinsk y Novosibirsk áreas.

Pues si que es propagada. Resulta que las refinerías están paradas por la típica avería que no esperabas y ya de paso aprovechan para hacerle una revisión de cara al invierno.
1 K 16
DaniTC #8 DaniTC
#3 ¿Y no tienen reservas? ¿No hay comunicación entre los territorios?
0 K 10
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#3 “ siendo las reparaciones no programadas en las refinerías”


Cigarrillos mal apagados
1 K 13
Tkachenko #12 Tkachenko
A puntito de colapsar, sí xD
0 K 12
#1 pozz
Rusia importando gasolina, si es que te tienes que reir. xD :troll: :roll:

Anoche volaron por los aires dos refinerias:
x.com/nexta_tv/status/1976187317028258293
x.com/EuromaidanPress/status/1976238032794608085
Parece que las sanciones mediante drones ucranianos funcionan. :troll:
2 K 8
Don_Pixote #10 Don_Pixote
No puede ser

Si Rusia es un país enorme, con recursos infinitos

Que lo he leído en menéame
0 K 7
Bhuvaya #5 Bhuvaya
Ahora se ve que la propaganda otaneja va a saco con la escasez de combustible en Rusia. No se lo creen ni ellos, pero los agentes otatontos de menéame ahí van con la matraca xD xD xD
3 K 6

menéame