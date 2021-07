Biden mantendrá el reconocimiento del Sahara Occidental como soberanía de Marruecos

La Administración Biden ha confirmado que mantendrá el reconocimiento del Sahara Occidental como parte de la soberanía de Marruecos, una decisión que tomó el anterior presidente, Donald Trump, y que Joe Biden no parece dispuesto a cambiar. «Esa sigue siendo la posición de la Administración, no hay novedades», respondió el portavoz del Departamento de Estado al ser cuestionado sobre si EE.UU. tiene o no intenciones de revertir el reconocimiento de la antigua colonia española como territorio soberano de Marruecos.