¿Bethesda planea sorprendernos con The Elder Scrolls 6?

Todd Howard insinúa que Bethesda podría lanzar The Elder Scrolls 6 de forma sorpresa, siguiendo el modelo de Oblivion Remastered. Aunque aún falta tiempo para su estreno, el desarrollo avanza y Howard promete el “simulador de mundos de fantasía definitivo”. Bethesda busca corregir errores pasados y manejar mejor la expectación.
| etiquetas: bethesda , elders scrolls , videojuegos , noticias
#2 Ni de coña, espere 25 años para ver algo parecido al BG2 y tendré que cuidarme para poder jugar ya jubilado al siguiente hegemón generacional.
#3 Darle a… » ver todo el comentario
Que sea una sorpresa para bien... Ya no estoy tan seguro.