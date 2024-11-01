edición general
¿Bethesda planea sorprendernos con The Elder Scrolls 6?

Todd Howard insinúa que Bethesda podría lanzar The Elder Scrolls 6 de forma sorpresa, siguiendo el modelo de Oblivion Remastered. Aunque aún falta tiempo para su estreno, el desarrollo avanza y Howard promete el “simulador de mundos de fantasía definitivo”. Bethesda busca corregir errores pasados y manejar mejor la expectación.

7 comentarios
angelitoMagno
Pues a ver, Baldurs Gate 3 puso el listón altísimo.
placeres
No, al ritmo de creación aun nos quedan varios años para sacar un juego tan mediocre como el Starfield. No tienen a nadie en plantilla con un mínimo nivel de escritura, dejar que los creadores de quests carguen con la historia no es aceptable a día de hoy. Es tan probable como que Ubisoft saque un far-cry/assesin realmente innovador.


#2 Ni de coña, espere 25 años para ver algo parecido al BG2 y tendré que cuidarme para poder jugar ya jubilado al siguiente hegemón generacional.


#3 Darle a…   » ver todo el comentario
#3 Finneward
La semana pasada me he pasado "educando" a mí sobrina de 16 años usando Morrowind. Y después toca Oblivion y Skyrim a petición de ella. Cuando un juego engancha...
Alt126
Si nos tiene que sorprender como Starfield... Mejor dedicarnos al ganchillo.
Pointman
#4 no, como fallout 76 :troll:
mente_en_desarrollo
¿Qué nos va a sorprender? Seguro.

Que sea una sorpresa para bien... Ya no estoy tan seguro.
#7 Fustigador_
#1 Conociendo a Bugthesda...
