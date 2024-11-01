edición general
Betanzos prohíbe oficialmente la cebolla en su célebre tortilla de patatas

Betanzos prohíbe oficialmente la cebolla en su célebre tortilla de patatas

Hay muchas tortillas de patatas, pero la de Betanzos, en A Coruña, es una de las más conocidas y quizás la única que sigue una rígida ortodoxia: se caracteriza por llevar únicamente huevo, patata y sal, y nada de cebolla, además de por ser extremadamente jugosa.

kosako #7 kosako
Ya prohibieron hacerla por completo dejandola cuajada a meno de la mitá, como un sorbete de huevo y ahora le quitan la cebolla. En unos años caerá la patata.
6
YoSoyTuPadre #10 YoSoyTuPadre
#7 Una comparación más exacta sería a una tortilla rellena de huevo frito sin clara... al menos a mí es a lo que me sabe
0
#16 Tensk
#7 La de Betanzos nunca llevó cebolla que yo sepa, y lo de "extremadamente jugosa" es eufemismo de "te la bebes con pajita".

No es una tortilla, es la fiesta de la salmonella.
2
pitercio #8 pitercio
Primero prohibieron el fuego y ahora la cebolla. Lo siguiente es prohibir la sartén y hacer la tortilla en el plato de batir calentado al sol.
5
Pacman #12 Pacman
#8 que no mueran a miles por la salmonella dice mucho y bien para los controles sanitarios existentes
1
silencer #9 silencer
Como dice el artículo, la tortilla de patatas lleva patatas, aceite, huevo y sal , nada más.

Si a alguien le gusta con cebolla, fenomenal, q la coma así, pero eso no es tortilla de patata.
Q está buena? Bueno, también le puede echar chuletón madurado, q seguro está buenísima igualmente.

(el echarle cebolla fue una necesidad de posguerra civil para q estuvieran jugosas ya q no había huevos y echaban menos)
3
MiguelDeUnamano #18 MiguelDeUnamano
#9 Por si acaso tienen que prohibir que lleve cebolla. :-D
0
Pacman #5 Pacman
En su sopa, dirás
4
#6 Albarkas
Ahora el siguiente paso es explicar que para ser una tortilla al estilo de Betanzos, el huevo tiene que haber conocido el calor en la sartén un mínimo de tiempo. Que se ve por ahí alguna cosa que no es normal.
2
#15 Sacianez
Es pereza. No terminan de cocinarla, se van a poner a picar cebolla también.
1
#17 Suleiman
A la rica salmonelaaaa!
0
#1 rekus
Fight.
0
Priorat #11 Priorat
¿Pero que mierdas pasa en Betanzos? No voy yo a ese pueblo ni pagado.
0
ur_quan_master #2 ur_quan_master
La lucha es el camino.
0
Elbaronrojo #14 Elbaronrojo
Con el calor que hizo no se como a nadie no le sentó mal ese batido de huevo con tropezones de patata.
0
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Y nos quejamos de Catalonia y su Puch Demound.
....
Vox, PP, Hazte Orin...a que esperáis?
0
homevideo92 #4 homevideo92
Ellos se lo pierden
0
#13 El_Pobrecito_Hablador
Por fin se hizo justicia.
0

