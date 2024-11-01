Betanzos prohíbe oficialmente la cebolla en su célebre tortilla de patatas

Hay muchas tortillas de patatas, pero la de Betanzos, en A Coruña, es una de las más conocidas y quizás la única que sigue una rígida ortodoxia: se caracteriza por llevar únicamente huevo, patata y sal, y nada de cebolla, además de por ser extremadamente jugosa.
| etiquetas: betanzos , tortilla , cebolla
No es una tortilla, es la fiesta de la salmonella.
Si a alguien le gusta con cebolla, fenomenal, q la coma así, pero eso no es tortilla de patata.
Q está buena? Bueno, también le puede echar chuletón madurado, q seguro está buenísima igualmente.
(el echarle cebolla fue una necesidad de posguerra civil para q estuvieran jugosas ya q no había huevos y echaban menos)
....
Vox, PP, Hazte Orin...a que esperáis?