Los betabloqueantes tras un infarto, a estudio con cuatro cardiólogos: «No siempre resultan útiles»

El abordaje del infarto de miocardio evoluciona y lo que tenía sentido hace décadas, deja de tenerlo a día de hoy. Los resultados del estudio REBOOT llevado a cabo por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en colaboración con la Sociedad Española de Cardiología (SEC), lo confirman. Se concluye que las personas que han sufrido un infarto de miocardio no complicado y que mantienen la función contráctil del corazón no necesitan ser tratados con betabloqueantes. Una práctica que se llevaba a cabo desde hace más de 40 años.