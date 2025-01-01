Bergen-Belsen ‘Lo que encontraron’: un documental sobre lo que quizá nos volvamos a encontrar

"Aunque el relato de este documental está centrado en las víctimas judías, Bergen-Belsen en un principio fue un campo de concentración para prisioneros soviéticos. Estaban en unas condiciones tan deplorables que se ha constatado que recurrieron al canibalismo. No fue hasta 1943 que la instalación pasó a ser un campo especial para judíos de nacionalidades neutrales o con conexiones internacionales. La idea inicial era que sirvieran para intercambios de prisioneros y algunos se produjeron, pero la mayoría de los que entraron ahí no salieron".