Benidorm se asoma a la quiebra por un litigio de hace 20 años que le puede costar 340 millones | Noticias de la Comunidad Valenciana

El Ayuntamiento juega su última baza al pedir al Tribunal Constitucional que paralice la ejecución de una sentencia sobre unos terrenos que le puede costar dos veces y medio su presupuesto.

3 comentarios
Skiner #1 Skiner
En Benidorm se han atado perros con longanizas mucho tiempo.
Recomiendo ver serie Cremario de Pepe Sancho que lo retrata bastante bien.
#2 PerritaPiloto
#1 Positivo por la referencia a crematorio.
Connect #3 Connect
#1 Muy buena serie. No entiendo como nadie la referencia en ningún lado. Explica muy bien como fue el proceso, acabado el franquismo, para que los Ayuntamientos tomaran el control de las licitaciones y se hiciese lo que se dira la gana para construir en la costa y como eso dio paso a la corrupción.

Muy buena.
