Los beneficios de la sustancia roja con la que se combate el fuego, los retardantes  

Una de las armas que existen en la lucha contra el fuego son los retardantes. Son sustancias que se echan en el perímetro del incendio y frenan, directamente, el avance del fuego ¿Por qué entonces no se usa de forma habitual?
| etiquetas: retardantes , incendios , asturias
"Porque para aplicarlo son necesarios aviones que permitan la carga en tierra del producto, no los habituales hidroaviones."
La razón es que no se quiere comprar lo necesario para usarlos (bien por pasta, bien porque no se considere efectivo).
supongo que habrá solución también para las bolsas de los helicópteros, pero como mínimo en los aviones no cambia el protocolo de carga/descarga
Toda el agua que se usa para los incendios lleva retardantes.
No ahorres clicks si no sabes de lo que hablas.