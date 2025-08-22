edición general
Los beneficios de la sustancia roja con la que se combate el fuego, los retardantes

Los beneficios de la sustancia roja con la que se combate el fuego, los retardantes  

Una de las armas que existen en la lucha contra el fuego son los retardantes. Son sustancias que se echan en el perímetro del incendio y frenan, directamente, el avance del fuego ¿Por qué entonces no se usa de forma habitual?

#2 carpeta *
Te ahorro un click:
"Porque para aplicarlo son necesarios aviones que permitan la carga en tierra del producto, no los habituales hidroaviones."
ChatGPT #6 ChatGPT
#2 esa no es LA razón. Es una derivada de la decisión tomada.
La razón es que no se quiere comprar lo necesario para usarlos (bien por pasta, bien porque no se considere efectivo).
victorjba #7 victorjba
#6 Habría que valorar qué es más efectivo, si volver a la base, aterrizar, cargar, volver al incendio (cuántos km?) o cargar agua en cualquier pantano o los helicópteros incluso en piscinas y poder hacer un montón de viajes más. Está claro que con agua vas a poder hacer muchos más viajes ¿será más efectivo? Eso ya no lo se.
ChatGPT #8 ChatGPT
#7 lo "rojo" es un aditivo para el agua. se carga de agua igual, y se aditiva en el depósito del avion.
supongo que habrá solución también para las bolsas de los helicópteros, pero como mínimo en los aviones no cambia el protocolo de carga/descarga
Sinfonico #9 Sinfonico *
#2 NO, los retardantes van en el agua de las motobombas e incluso se aplican al día siguiente de la extinción del incendio en máquinas de sulfatar.
Toda el agua que se usa para los incendios lleva retardantes.
No ahorres clicks si no sabes de lo que hablas.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Por eso no quiere financiarlos la derecha, para que no les salga competencia
#4 Leon_Bocanegra
#3 mucho retardante consumen en la derecha. No pueden gastarlo tb en esas cosas. Que se quedan sin comer.
#1 pandasucks
Durex patrocina esto.
ChatGPT #5 ChatGPT
igual que no se extingue tampoco de noche con aviones ni helicópteros. porque cuesta más dinerico :-(
