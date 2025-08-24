edición general
Benefactores de Trump hacen gran negocio con cárceles para migrantes

Los recursos para enfrentar la migración aumentaron de forma considerable y los centros de detención privados se llevan una buena tajada de esos fondos. “Las empresas de prisiones privadas han estado muy entusiasmadas desde noviembre pasado ante la perspectiva de ganar miles de millones de dólares a expensas de todos los estadunidenses”, dijo Stacy Suh, directora de Detention Watch Network. Y las empresas se aseguraron de ayudar a que Trump fuera elegido.

El complejo industrial de prisiones probablemente sea la cosa más moralmente depravada que hay en Estados Unidos.
#1 Seguramente ni esto sea lo más depravado, sin pensar mucho recuerdo el envenenamiento masivo de cierta farmacéutica que obtuvo miles de millones de beneficios y convirtió en drogadictos a millones de clientes
#2 #1 las petroleas que manipularon informes para negar el cambio climático donde las ponemos?
La hipocresía de la NRA con los tiroteos en escuelas?

El podium está muy reñido
#4 El envenenamiento por plomo en las gasolinas, la libertad duradera, el llevar la democracia a Sudamérica, cierto va a ser casi imposible de resumir una lista
#1 solo que, por contrato, debas garantizar un minimo de reclusos o pagarle a la cárcel una multa compensatoria, ya es una aberración en si.
"En Estados Unidos te meten en la cárcel por cualquier cosa" Claro, porque es un negocio, y ahora con los ICE se están forrando
#1 Depravado se queda corto para definir el tráfico de órganos con el que operan desde hace decenios en su territorio sin ley que llaman israhell, y que ni allí mismo niegan.
Hay que invertir en caimanes.
