Benefactores de Trump hacen gran negocio con cárceles para migrantes

Los recursos para enfrentar la migración aumentaron de forma considerable y los centros de detención privados se llevan una buena tajada de esos fondos. “Las empresas de prisiones privadas han estado muy entusiasmadas desde noviembre pasado ante la perspectiva de ganar miles de millones de dólares a expensas de todos los estadunidenses”, dijo Stacy Suh, directora de Detention Watch Network. Y las empresas se aseguraron de ayudar a que Trump fuera elegido.