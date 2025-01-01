Bendodo llama "pirómana" a la directora de Protección Civil por criticar falta de anticipación autonómica con los fuegos

El vicesecretario autonómico del PP, Elías Bendodo, ha calificado este jueves de “pirómana” a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, quien defendió ayer su gestión y afeó a las comunidades su falta de anticipación en la petición de medios y las críticas de los presidentes autonómicos de Galicia, Castilla y León, Extremadura o Andalucía ante la supuesta falta de ayuda por parte del Gobierno central. “Hasta dónde vamos a llegar, qué vale para intentar desacreditar a una persona; aquellos que no aportan, que se aparten” dijo virginia