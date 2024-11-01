Bel's Fanfare, el nuevo RPG del estudio valenciano Chibig, recauda casi 800.000 € en Kickstarter superando 19 veces su objetivo  

Un RPG de exploración y combate con referencias claras a Zelda: Majora's Mask y Undertale. Protagonizado por Bel, una joven encargada de limpiar auras en un barco mágico. El juego está previsto para Switch 2, PS5, Xbox y PC con lanzamiento estimado 10.2027. La campaña, con meta inicial de 40.000 €, lleva recaudados casi 800.000 €. Fuente: Kickstarter (no enlazo por si incumplo algo), enlazo trailer oficial de youtube.