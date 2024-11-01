edición general
27 meneos
46 clics
Begoña Gómez recurre la incautación de todos sus correos y acusa a Peinado de actuar sin fundamento ni “cautelas”

Begoña Gómez recurre la incautación de todos sus correos y acusa a Peinado de actuar sin fundamento ni “cautelas”

La defensa de la mujer del presidente impugna también su citación como imputada por malversación de fondos públicos fundamentada en que su asesora incluyó un párrafo de su parte en un correo: "Fue un favor, un uso social, y considerarlo un delito es una interpretación del Código Penal alejada de la realidad"

| etiquetas: peinado , sánchez , gómez , lawfare
22 5 0 K 362 politica
4 comentarios
22 5 0 K 362 politica
Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
¿Es admisible en una democracia que se realice ( supuestamente,claro) una investigación prospectiva a la mujer del presidente de un país y que no haya consecuencias? ¿Podría esto ocurrir en Francia, en Alemania o en el Reino unido?
6 K 89
makinavaja #3 makinavaja
#2 Tú lo has dicho... en una democracia... España no se sabe aún lo que es, pero democracia no mucho...
3 K 47
mariKarmo #1 mariKarmo *
Ui ui ui pero cómo CÓMO CÓÓÓMO se atreve a criticar a un Juez?

Valgamer señor de mi alma. Destrozando el ESTADORR DE DERECHORRRR.
3 K 51
Desideratum #4 Desideratum
A ver si dejamos de mirar el dedo y nos centramos en la Luna. Peinado es simplemente un malnacido desgraciado del lado ultramontano de la historia.

Recordemos que es vecino de francachelas de las calientes noches de estío del pueblucho abulense donde tiene ese casoplón, (en forma de chalet con tropecientos metros cuadrados escriturados como si fuera un almacén de trastos viejos), que le permite intimar de vez en cuando con la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, tiene…   » ver todo el comentario
1 K 28

menéame