Begoña Gómez recurre la incautación de todos sus correos y acusa a Peinado de actuar sin fundamento ni “cautelas”

La defensa de la mujer del presidente impugna también su citación como imputada por malversación de fondos públicos fundamentada en que su asesora incluyó un párrafo de su parte en un correo: "Fue un favor, un uso social, y considerarlo un delito es una interpretación del Código Penal alejada de la realidad"
| etiquetas: peinado , sánchez , gómez , lawfare
Valgamer señor de mi alma. Destrozando el ESTADORR DE DERECHORRRR.
Recordemos que es vecino de francachelas de las calientes noches de estío del pueblucho abulense donde tiene ese casoplón, (en forma de chalet con tropecientos metros cuadrados escriturados como si fuera un almacén de trastos viejos), que le permite intimar de vez en cuando con la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, tiene… » ver todo el comentario