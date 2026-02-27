edición general
Un bebé recién nacido salva a una tribu amazónica de la extinción

Pugapia y sus hijas Aiga y Babawru vivieron durante años como las únicas supervivientes del pueblo akuntsu, un pueblo indígena diezmado por el impulso respaldado por el Gobierno para desarrollar partes de la selva amazónica. A medida que envejecían sin un hijo que continuara el linaje, muchos esperaban que los akuntsu desaparecieran cuando murieran las mujeres. Eso cambió en diciembre, cuando Babawru —la más joven de las tres, en la cuarentena— dio a luz a un niño.

