edición general
3 meneos
 
El BBVA gana un récord de 10.511 millones y descarta una compra como la del Santander

El BBVA gana un récord de 10.511 millones y descarta una compra como la del Santander

Sin embargo, el mercado ha castigado la acción con una caída que, por momentos, ha alcanzado el 7%.

| etiquetas: bbva , record , santander
2 1 0 K 23 actualidad
sin comentarios
2 1 0 K 23 actualidad

menéame