Bayrou cae con estrépito y deja Francia a la deriva

Bayrou cae con estrépito y deja Francia a la deriva

Francia ha decidido encerrarse en su laberinto. El Gobierno de François Bayrou, que llevaba en el poder menos de nueve meses, ha caído estrepitosamente este lunes al ser derrotada, por un amplio margen, la moción de confianza a que se sometió el primer ministro en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Al término de un debate muy bronco, solo 194 votaron la confianza, mientras que 364 se pronunciaron en contra.

lawson #1 lawson
Me pregunto, sin entrar en juicios de valor, hasta que punto habrá influido el enviar millones de ayuda a Ucrania para luego decir que no había dinero para sufragar los gastos propios

Veremos un fenómeno similar en Alemania o UK?
#5 maestrodenada
#1 solo hay? España tambien le va a destinar y de un lado u otro va a ver que quitar veremos de donde. Pero prometer dinero al extranjero y joder la vida a medio país no suele salir bien otra cosa es la manera de quejarse Facebook o calle. Twitter o guillotinas..
Kasterot #2 Kasterot
A ver si este tema no es cuestión del pequeño Napoleón, este que se empeñó en desoír a las urnas y poner su candidato por encima de todo
themarquesito #3 themarquesito
Como dicen en Francia, la confiance règne
Autarca #6 Autarca *
Una buena noticia para los franceses

Cuanto menos poder tengan los políticos menos pueden romper

Me viene a la cabeza Bélgica, dos años se pasaron sin poder formar gobierno, el país viento en popa

Y si por falta de acuerdo hay elecciones cada año, mejor todavía, los políticos solo se acuerdan de los ciudadanos en periodo electoral
Dramaba #4 Dramaba
Hay una diferencial tan brutal de votos, que tiene toda la pinta de que Bayrou se ha quitado de en medio...
