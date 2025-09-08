Bayrou cae con estrépito y deja Francia a la deriva

Francia ha decidido encerrarse en su laberinto. El Gobierno de François Bayrou, que llevaba en el poder menos de nueve meses, ha caído estrepitosamente este lunes al ser derrotada, por un amplio margen, la moción de confianza a que se sometió el primer ministro en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Al término de un debate muy bronco, solo 194 votaron la confianza, mientras que 364 se pronunciaron en contra.