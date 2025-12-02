edición general
Bayer vuela en bolsa (+11%) tras el apoyo del Gobierno de EEUU en la disputa legal sobre el glifosato

El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer se dispara este martes en bolsa más de un 11%, tras el apoyo del Gobierno estadounidense en la disputa legal sobre el glifosato en EEUU. El fiscal general del estado de EEUU, que representa a la Administración Trump, apoya la solicitud de Bayer de que el Tribunal Supremo estadounidense revise el caso Durnell en la disputa legal por los posibles efectos cancerígenos del glifosato, que contiene el herbicida Roundup de Monsanto.

porcorosso
Bayer, que adquirió Monsanto en 2018 y se enfrenta todavía a 67.000 demandas abiertas en EEUU, ha sido condenada a pagar indemnizaciones multimillonarias porque no advirtió del riesgo de que el herbicida Roundup puede causar cáncer, según sentenciaron varios tribunales en EEUU.
Hasta ahora, Bayer ha pagado unos 10.000 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales.
frankiegth
Un excelente documental muy relacionado y relativamente reciente del canal "Veritasium en español". El título del documental aparentemente no tiene que ver con el asunto, pero es solo apariencia. La conexión con sus herbicidas roza lo escalofriante :

'...Revelando Por Qué Los Agricultores No Pueden Legalmente Replantar Sus Propias Semillas..."

'...Revelando Por Qué Los Agricultores No Pueden Legalmente Replantar Sus Propias Semillas..."
www.youtube.com/watch?v=8yEUKGaqtC0  media
angar300
El gobierno de EEUU apoya cualquier cosa que elimine parte de su población. Están empeñados en ello.
