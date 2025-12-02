Bayer vuela en bolsa (+11%) tras el apoyo del Gobierno de EEUU en la disputa legal sobre el glifosato

El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer se dispara este martes en bolsa más de un 11%, tras el apoyo del Gobierno estadounidense en la disputa legal sobre el glifosato en EEUU. El fiscal general del estado de EEUU, que representa a la Administración Trump, apoya la solicitud de Bayer de que el Tribunal Supremo estadounidense revise el caso Durnell en la disputa legal por los posibles efectos cancerígenos del glifosato, que contiene el herbicida Roundup de Monsanto.
Hasta ahora, Bayer ha pagado unos 10.000 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales.
