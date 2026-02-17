Bayer alcanza un acuerdo por 6.119 millones de € a 21 años para resolver los litigios sobre el herbicida 'Roundup'

Monsanto, unidad de la farmacéutica alemana Bayer AG, presentó un acuerdo de conciliación colectiva a nivel nacional en Estados Unidos de hasta USD $7.250 millones, a pagar en cuotas durante un máximo de 21 años. En un comunicado publicado en el sitio web de la empresa, Bayer explicó que espera que la iniciativa resuelva las demandas actuales y futuras que alegan lesiones de linfoma no Hodgkin causadas por el herbicida Roundup.