Las baterías LFP se imponen a las NCM, así ha cambiado China la trayectoria de la industria

La actual supremacía de la industria china en el sector del coche eléctrico no se puede explicar sin su apuesta por las baterías LFP (litio-ferrofosfato), una química que en el último lustro se ha vuelto enormemente popular y que poco a poco también está siendo adoptada por los fabricantes coreanos, europeos, norteamericanos y japoneses con el objetivo de poder ofrecer modelos más asequibles. Durante la década pasada, la química dominante era la NCM (níquel, cobalto, manganeso), con proveedores coreanos como LG o Samsung siendo los favoritos